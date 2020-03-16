toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ЗАРЯ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

21-летний испанский футболист умер с симптомами коронавируса

12:27 334 Читати українською
21-летний испанский футболист умер с симптомами коронавируса
Франсиско Гарсия / фото из соцсетей

Игрок любительского Атлетико Портада Альта из Малаги Франсиско Гарсия умер от COVID-19 на фоне других тяжелых заболеваний.

О смерти игрока сообщила официальная Facebook-страница клуба.

Бразилия остановила все футбольные турниры из-за коронавируса

Гарсия тренировался в Атлетико Портада Альта в течение четырех лет. В последнее время он также исполнял функции наставника юношеской команды Infantil A. Недавно у Гарсии обнаружили онкологическое заболевание, что сделало его организм более уязвимым для коронавируса.

Соболезнования близким игрока и команде уже высказал главный клуб города – Малага, выступающая в Сегунде.

Украинский футбол держится до последнего под давлением коронавируса – в Европе продолжаются лишь 7 чемпионатов

blog_ava
Бурда рассказал, как игроки Динамо отреагировали на грубую ошибку Караваева в матче с Десной
10:49
566
Теги
коронавирус Испания Смерти футболистов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
58
мин
Эвертон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук