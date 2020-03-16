21-летний испанский футболист умер с симптомами коронавируса

Игрок любительского Атлетико Портада Альта из Малаги Франсиско Гарсия умер от COVID-19 на фоне других тяжелых заболеваний.
О смерти игрока сообщила официальная Facebook-страница клуба.
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Гарсия тренировался в Атлетико Портада Альта в течение четырех лет. В последнее время он также исполнял функции наставника юношеской команды Infantil A. Недавно у Гарсии обнаружили онкологическое заболевание, что сделало его организм более уязвимым для коронавируса.
Соболезнования близким игрока и команде уже высказал главный клуб города – Малага, выступающая в Сегунде.
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