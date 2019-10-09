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20 років тому Шевченко забив легендарний гол у ворота Росії – ретро дня

11:36 1456 Читать на русском
20 років тому Шевченко забив легендарний гол у ворота Росії – ретро дня
Андрій Шевченко та Олександр Філімонов

9 жовтня 1999-го року відбувся легендарний матч збірної України у рамках відбіркового турніру до Євро-2000.

У Москві команда Йожефа Сабо зійшлася зі збірною Росії. Враховуючи турнірне становище перед очною зустріччю, перемога будь-якої з команд виводила її на перше місце у групі, яке давало пряму путівку до фінальної частини Євро-2000.

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Збірна Росії була близькою до перемоги у матчі після голу Карпіна зі штрафного, але на 87-й хвилині Андрій Шевченко ударом зі штрафного по високій траєкторії спрямував м'яч у площину воріт суперника, а воротар росіян Олександр Філімонов припустився грубої помилки, яка призвела до голу. Підсумкова нічия дозволила збірній України вийти у плей-офф того відбору, а Росія залишилася ні з чим. Згодом за версією Goal.com цей гол увійшов до списку семи найвидатніших моментів у кар'єрі Шевченка.

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