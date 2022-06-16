18-летний чешский футболист вынужден прервать карьеру из-за рака
22:30 - Читати українською
Юный хавбек Матей Шин начал борьбу со страшной болезнью.
Чешский клуб Баник Острава сообщил на официальном сайте, что полузащитник Матей Шин вынужден приостановить карьеру. У 18-летнего игрока диагностировали рак.
Шин уже перенес операцию и продолжает лечение. Футболисту в ближайшее время противопоказаны любые физические нагрузки.
Матей успел дебютировать за первую команду Баника, проведя в этом сезоне 5 матчей. Также он выступал за сборную Чехии U-18.
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