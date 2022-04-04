Про лікування важкої хвороби 70-річний фахівець заявив в ефірі нідерландського шоу Humberto, а також додав, що досі приховував цю новину від гравців "Ораньє".

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"Я не хотів говорити про це своїм підопічним, адже це могло б вплинути на їхню гру. Щоразу, коли я був тренером збірної, мені доводилося вночі їхати у лікарню, а гравці досі не знали про це. Думали, що здоровий, але… це не так. Я чимало хворів, зокрема й зі своєю дружиною. Це просто частина життя.

Як людина, ймовірно, став багатшим завдяки цьому досвіду. Від раку простати не вмираєш, принаймні не у 90 відсотках. Зазвичай люди гинуть від інших хвороб. Але я зіткнувся з досить агресивною формою. Мене 25 разів опромінювали", – цитує ван Гала The Guardian.

Нідерландський фахівець, борючись з раком простати, зумів вивести свою рідну національну команду напряму на ЧС-2022. У фінальній частині "Ораньє" протистоятимуть Катару, Сенегалу й Еквадору у квартеті А.

Зауважимо, слова підтримки Луї у соцмережах наразі висловили його колишні команди (Барселона й Манчестер Юнайтед), а також збірна Нідерландів.

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Todo nuestro apoyo y solidaridad con Louis Van Gaal, que ha anunciado que sufre un cáncer de próstata.

Deseamos que tenga una rápida y total recuperación.

¡Mucha fuerza, Louis! pic.twitter.com/poft7HABkF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 3, 2022