В товарищеском поединке сборная Португалии U-17 разгромила сверстников из Марокко со счетом 6:0. Украшением игры стал последний гол, забитый на 90-й минуте.

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Его автором стал 16-летний правый вингер Джованни Кенда, права на которого принадлежат лиссабонскому Спортингу. Уроженец Гвинеи-Бисау перехватил мяч на своей половине поля, после чего практически повторил легендарные голы Лионеля Месси и Диего Марадоны.

На пути к воротам Марокко Джованни Кенда 6 раз обыграл оппонентов, после чего вышел один на один с кипером и пробил мимо него в ближний угол. Этот гол поставил точку в матче – игра завершилась со счётом 6:0 в пользу Португалии U-17.

В сезоне 2022/23 Кенда забил 20 голов и отдал 3 ассиста за Спортинг U-17. С такими показателями и голами дебют в первой команде – вопрос времени.