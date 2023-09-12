У товариському поєдинку збірна Португалії U-17 розгромила однолітків із Марокко з рахунком 6:0. Окрасою гри став останній гол, який був забитий на 90-й хвилині.

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Його автором став 16-річний правий вінгер Джовані Кенда, права на якого належать лісабонському Спортінгу. Уродженець Гвінеї-Бісау перехопив м'яч на своїй половині поля, після чого практично повторив легендарні голи Ліонеля Мессі та Дієго Марадони.

На шляху до воріт Марокко Джовані Кенда 6 разів обіграв опонентів, після чого вийшов віч-на-віч із кіпером і пробив повз нього у ближній кут. Цей гол поставив крапку в матчі – гра завершилася з рахунком 6:0 на користь Португалії U-17.

У сезоні 2022/23 Кенда забив 20 голів і віддав 3 асисти за Спортінг U-17. Із такими показниками і голами дебют у першій команді – питання часу.