"118 лет легенды": Реал королевским видео отметил годовщину основания

Мадридский Реал подготовил роскошный ролик к собственному дню рождения. Сегодня "сливочному" клубу исполнилось 118 лет.

Королевский клуб опубликовал 8,5-минутное видео с кадрами различных эпох, чтобы утвердить собственное величие.

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Ролик демонстрирует полное доминирование Реала в Европе. Ди Стефано, Рауль, Зидан, Роналду, Рамос – все легендарные фигуры в истории "сливочных" здесь. За 118 лет своего существования футбольная и баскетбольная секции клуба завоевали 23 еврокубки в целом, 19 из них – заслуга именно футболистов.

Подарок ко дню рождения Реал рассчитывает сделать в воскресенье, когда приедет в гости к Бетису в статусе лидера Примеры. Начало поединка в 22:00.

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