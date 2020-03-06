toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

"118 лет легенды": Реал королевским видео отметил годовщину основания

15:18 44 Читати українською
"118 лет легенды": Реал королевским видео отметил годовщину основания
Реал с кубком Лиги чемпионов-2018 / PA

Мадридский Реал подготовил роскошный ролик к собственному дню рождения. Сегодня "сливочному" клубу исполнилось 118 лет.

Королевский клуб опубликовал 8,5-минутное видео с кадрами различных эпох, чтобы утвердить собственное величие.

Лунин контактировал с боссом Реала: украинец опередил Кепу и Доннарумму, но ждет окончательный вердикт Зидана

Ролик демонстрирует полное доминирование Реала в Европе. Ди Стефано, Рауль, Зидан, Роналду, Рамос – все легендарные фигуры в истории "сливочных" здесь. За 118 лет своего существования футбольная и баскетбольная секции клуба завоевали 23 еврокубки в целом, 19 из них – заслуга именно футболистов.

Подарок ко дню рождения Реал рассчитывает сделать в воскресенье, когда приедет в гости к Бетису в статусе лидера Примеры. Начало поединка в 22:00.

Манкуніанське дербі для Зінченка, чемпіонський бій в Італії та іспанська битва за трійку: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Коутиньо не нужен Барселоне – сумма отступных впечатляет
08:24
629
Теги
Испания Видеоновости Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо подписало новый контракт с Русиным
    Україна — 5 март487 Динамо подписало новый контракт с Русиным
3
час
:
12
мин
Падерборн
21:00
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук