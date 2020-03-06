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"118 років легенди": Реал королівським відео відзначив річницю заснування

15:18 148 Читать на русском
"118 років легенди": Реал королівським відео відзначив річницю заснування
Реал із кубком Ліги чемпіонів-2018 / PA

Мадридський Реал підготував розкішний ролик до власного дня народження. Сьогодні "вершковому" клубу виповнилося 118 років.

Королівський клуб опублікував 8,5-хвилинне відео з кадрами різних епох, аби ствердити власну велич.

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Ролик демонструє повне домінування Реала в Європі. Ді Стефано, Рауль, Зідан, Роналду, Рамос – усі легендарні постаті в історії "вершкових" тут. За 118 років свого існування футбольна та баскетбольна секції клубу здобули 23 єврокубки загалом, 19 із них – заслуга саме футболістів.

Подарунок до дня народження Реал розраховує зробити в неділю, коли завітає в гості до Бетіса в статусі лідера Прімери. Початок поєдинку о 22:00.

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