– Збірна Швеції виграла свою групу та не зазнала у 2021 році жодної поразки. Чи можна вважати фаворитами матчу 1/8-ї саме шведів?

– Це вже вирішальна стадія турніру, команди віддають усі сили. На папері хтось може бути фаворитом, але на полі все змінюється.

– Чи розглядаєте ви можливу серію 11-метрових та чи тренуєте ви пенальті?

– Так, відпрацьовуємо пенальті на тренуваннях, це невід’ємна частина футболу. Ми бачили вчора, як Австрія трималася у додатковий час. Напевно, австрійці теж сподівалися на післяматчеву серію, але програли. Нас це також може торкнутися.

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– Який настрій у команді, адже наближається, можливо, найважливіший поєдинок у кар’єрі для багатьох футболістів?

– Хвилювання завжди є, ми розуміємо, який матч на нас очікує, який шанс подарувала нам доля. Ми усвідомлюємо відповідальність та розуміємо, що повинні проходити Швецію. Ми маємо показати, що гідні цього шансу, інакше нас може знищити преса.

Тренерський штаб підготує нас належним чином, ми повністю довіряємо йому. Думаю, все буде добре.

– Хто в нашій збірній є найкращими виконавцями 11-метрових?

– Не будемо відкривати всі карти. Є гравці, які б’ють упевнено, але на тренуванні інші відчуття. Є багато прикладів, скажімо, у 2006 році на чемпіонаті світу Андрій Шевченко не забив свій пенальті в серії. У нас є сильні пенальтисти, але сподіваюся, що ми не дійдемо до серії, переможемо в основний час.

Ми готові морально, психологічно та фізично. Ту впевненість, яка в нас є, я сподіваюся, футболісти перенесуть у гру.

– Чи була в команді відверта розмова після матчу з Австрією?

– Так, була, ще коли ми чекали на результати в інших групах. Розмова вийшла чоловічою, говорив не тільки я, інші також висловили свою думку. Не буду розповідати деталей. Сподіваюся, що ми підтвердимо на полі ті слова, які висловили тоді.

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– Як вам працюється в збірній із тренером воротарів Педро Харо?

– Педро дійсно божевільний у хорошому сенсі слова. Насправді дуже приємно працювати з ним, у нього величезний вибір вправ. У Харо своє бачення тренувального процесу, й він не відходить від нього. Я приїжджаю до збірної як на збори, а потім набагато легше себе почуваю. Я захоплююся роботою цього фахівця.

– Є якісь особливі вправи в методиці Педро Харо?

– Я знаю його загальне спрямування. Є три-чотири вправи, які мають певний характер, вони дуже допомагають потім в іграх.

– Кого ви можете виділити серед голкіперів на Євро-2020?

– Насамперед, Георгія Бущана, адже ми робимо спільну справу, один одного підтримуємо. Якщо виділяти когось – багато хто з воротарів провів хороший турнір, але є й ті, хто припускався помилок.

– У Глазго вам буде не вистачати такої підтримки українських уболівальників, яка була в Бухаресті?

– Я за те, щоб було якомога більше вболівальників. З Австрією був навіть не повний стадіон, але ми відчували підтримку. Якщо б не обмеження, думаю, на три чверті стадіон заповнився б нашими вболівальниками. Сподіваюся, ми не розчаруємо їх у Глазго, – цитує Пятова офіційний сайт УАФ.

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