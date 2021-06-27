УЄФА призначив суддівську бригаду на поєдинок 1/8 фіналу Євро між Швецією та Україною.

Головним рефері стане 45-річний італієць Даніеле Орсато, повідомляє офіційний сайт УАФ. На лініях йому допомагатимуть Алесандро Джіаллантіні та Фабіано Преті. Обов'язки резервного арбітра виконає Давіде Маса, а відповідальний за VAR – Массіміліано Ірраті.

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Орсато користується серйозним авторитетом і регулярно обслуговує матчі вирішальних стадій єврокубків. На груповому етапі Євро-2020 йому довірили два поєдинки: Англія – Хорватія (1:0) та Іспанія – Польща (1:1).

Нагадаємо, збірна України зустрінеться зі шведами вже у вівторок, 29 червня. Початок матчу о 22:00.

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