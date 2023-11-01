Хет-трик нового героя і дитячий ляп голкіпера у відеоогляді матчу Чорноморець – Зоря – 4:1
19:18 - Читать на русском
Чорноморець розгромив Зорю у чвертьфіналі Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
21’ Андрій Штогрін
33’ Андрій Штогрін
72’ Андрій Штогрін
Едуардо Герреро 79’
21’ Андрій Штогрін
33’ Андрій Штогрін
72’ Андрій Штогрін
79’ Едуардо Герреро
Андрій Штогрін переживає найкращий період у своїй кар'єрі. Форвард Чорноморця оформив 2+1 у матчі чемпіонату проти Миная, а тепер відзначився хет-триком. За перший м'яч слід подякувати Турбаєвському – кіпер Зорі пустив поміж ніг простенький дальній удар.
Чорноморець вийшов у півфінал Кубка України, розгромивши Зорю – Штогрін оформив хет-трик
До концерту Штогріна приєднався Васильєв, і Чорноморець трощив суперника 4:0. Герреро провів гол престижу, проте Зорі таки довелося прощатися з Кубком.
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