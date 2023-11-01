Чорноморець розгромив Зорю у чвертьфіналі Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Андрій Штогрін переживає найкращий період у своїй кар'єрі. Форвард Чорноморця оформив 2+1 у матчі чемпіонату проти Миная, а тепер відзначився хет-триком. За перший м'яч слід подякувати Турбаєвському – кіпер Зорі пустив поміж ніг простенький дальній удар.

Чорноморець вийшов у півфінал Кубка України, розгромивши Зорю – Штогрін оформив хет-трик

До концерту Штогріна приєднався Васильєв, і Чорноморець трощив суперника 4:0. Герреро провів гол престижу, проте Зорі таки довелося прощатися з Кубком.