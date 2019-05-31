Зустріч між Хацкевичем та Суркісом, на якій мала вирішитись доля тренера, не відбулась, – ЗМІ

Доля головного тренера Динамо Олександра Хацкевича залишається невідомою.

Як раніше повідомлялось, сьогодні, 31-го травня, мала відбутись зустріч президента динамо Ігоря Суркіса та головного тренера Олекснадра Хацкевича, на якій мала вирішитись доля наставника.

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Щоправда, ця зустріч не відбулась через об'єктивні причини, а доля наставника залишається невідомою. Розмова має відбутись протягом кількох днів, повідомляє Sportarena.

Нагадаємо, Хацкевич очолює Динамо з літа 2017-го року, контракт білоруського спеціаліста закінчується саме сьогодні, в останній день весни.