Металіст та боснійська Ступчаніца змагались у товариському матчі. Читайте звіт на Футбол 24.

Товариський матч

Металіст – Ступчаніца – 3:0

Голи: Ріаскос, 38, 63, Дігтяр, 48

Вилучення: Федорів, 78; Красніков, 82.

"Пане Ярославський, до вас є багато питань", – Міністр МВС закликав президента Металіста повернутись до України

Харківський клуб без проблем здолав Ступчаніцу, відвантаживши боснійцям три м'ячі без відповіді. Проте поєдинок був затьмарений скандалом.

За 10 хвилин до завершення основного часу Єгор Красніков, син віце-президента Металіста, грубим підкатом зніс суперника. Інші футболісти боснійського клубу підбігли до порушника, та почалась масова штовханина. Арбітр вилучив Єгора, але пристрасті на полі не вщухали, тому рефері вирішив достроково завершити матч.

Динамо розбило Кайрат, прокинувшись по перерві – Циганков з красивим голом і асистом