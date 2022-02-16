У перенесеному матчі 18-го туру "чайки" на виїзді поступились "червоним дияволам". Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Команди мали можливість обмінятися голами вже на початку матчу: спочатку Де Хеа врятував ворота МЮ після удару Модера, а за мить Санчес у відповідь потягнув постріл Санчо з лівого кута.

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До середини першого тайму гості виглядали навіть гостріше – більше били, більше володіли м'ячем, але до взяття воріт справа так і не дійшла. Незадовго до перерви Де Хеа знову врятував "дияволів": Модер відгукнувся на навіс від партнера і головою бив по центру – іспанець у карколомному стрибку перевів на кутовий.

Вже у наступній атаці Біссума розрядив гармату у лівий кут – бракувало зовсім трохи, аби вивести Брайтон вперед. Згодом Еланга впав за крок від штрафного майданчика "чайок" і Роналду отримав розкішний шанс забити зі стандарту, але влучив у стінку.

По перерві МЮ забив. Роналду підібрав м'яч недалеко біля штрафного, добіг до лінії, змістився вправо і в оточенні захисників обвідним ударом поцілив у правий кут. Кріштіано вдалось перервати гольову засуху, яка тривала шість матчів.

У наступній атаці Данк перервав потенційний вихід сам на сам і отримав "гірчичник". Однак VAR змінив колір картки на червоний і "чайки" залишились у меншості.

В середині другого тайму Роналду міг оформити дубль, головою розстрілюючи Санчеса після навісу в район одинадцятиметрової позначки. Феноменальна реакція кіпера врятувала Брайтон від вірного гола. Згодом він знову проявив себе у всій красі, коли встиг виставити руку і перервати політ м'яча після пострілу Фернандеша. Наприкінці матчу "червоні дияволи" притисли суперника до його воріт і змогли подвоїти свою перевагу – на сьомій (!!!) доданій хвилині Бруну правим флангом протягнув м'яч через півполя, увійшов у штрафний і пробив.

Перемога принесла Ман Юнайтед 43 очки і підняла у топ-4 АПЛ, Брайтон з 33-ма пунктами – дев'ятий.

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