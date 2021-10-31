Каталонцы продолжили терять очки. Теперь уже без Рональда Кумана на тренерском мостике. Серхио Бархуан дебютировал против одного из аутсайдеров, но победить не удалось. Новая попытка будет уже через два дня в Киеве против Динамо.

Барселона в первом матче без Кумана не обыграла Алавес – шедевр Депая, новые потери лидеров перед Динамо

Барселона действительно была более активной. Однако давние проблемы с реализацией снова дали о себе знать. Тот же Мемфис Депай забил шедевральный гол, а вот гораздо лучшие моменты упустил. В то же время у Алавеса была только одна по-настоящему голевая возможность, и он выжал из неё максимум.