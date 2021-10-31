Роскошный гол Депая в видеообзоре матча Барселона – Алавес
Барселона не смогла дожать Алавес в рамках 10 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Каталонцы продолжили терять очки. Теперь уже без Рональда Кумана на тренерском мостике. Серхио Бархуан дебютировал против одного из аутсайдеров, но победить не удалось. Новая попытка будет уже через два дня в Киеве против Динамо.
Барселона в первом матче без Кумана не обыграла Алавес – шедевр Депая, новые потери лидеров перед Динамо
Барселона действительно была более активной. Однако давние проблемы с реализацией снова дали о себе знать. Тот же Мемфис Депай забил шедевральный гол, а вот гораздо лучшие моменты упустил. В то же время у Алавеса была только одна по-настоящему голевая возможность, и он выжал из неё максимум.