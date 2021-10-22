Неаполітанці, які після двох турів набрали лише одне очко, переважали польську команду впродовж всього матчу. Щоправда, і Легія могла забити – в одному з епізодів команду Спаллетті врятувала стійка.

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Відкрити рахунок господарі змогли лише на 76-й хвилині. Лоренцо Інсіньє класним ударом з ходу розстріляв сітку воріт Легії. Тут же на полі з'явився хавбек збірної України Ігор Харатін, але Наполі свого вже не віддав. Спершу Осімхен завершив швидку атаку господарів, скориставшись пасом Інсіньє, а крапку відмінним дальнім ударом поставив Політано.

3:0 – Наполі здобув першу перемогу в груповому турнірі ЛЄ і піднявся на друге місце, маючи 4 очки. Легія, як і раніше, лідирує – 6 пунктів.

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