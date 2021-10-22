Ліга Європи УЄФА 2021/22, 3-й тур

Айнтрахт – Олімпіакос – 3:1

Голи: Борре, 26 (пен), Туре, 45+3, Камада, 59 – Ель-Арабі, 30

Локомотив – Галатасарай – 0:1

Голи: Актюркоглу, 82

Наполі – Легія – 3:0

Голи: Інсіньє, 76, Осімхен, 80, Політано, 90+5

Олімпіакос після двох поспіль перемог лідирував у групі D, але в 3-му турі грекам необхідно було захищати перше місце від зазіхань Айнтрахта. Початок зустрічі у Франкфурті виявився важким для гостей: "орли" в стартові 25 хвилин провели кілька моментів, а на 26-й заробили й реалізували пенальті – 1:0! Всього за 4 хвилини пірейці повернулись у гру, зрівнявши рахунок зі свого пенальті, однак останнє слово у таймі залишилось за німцями. У компенсований час Хінтереггер замкнув подачу з кутового ударом у поперечку, а в атаці другим темпом Туре замкнув шикарну передачу від Соу – 2:1.

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На початку другого тайму Олімпіакос міг заробити ще один 11-метровий, однак VAR після падіння Ель-Арабі в штрафному господарів не помітив порушення правил. На 59-й же хвилині Айнтрахт фактично закрив гру – це Камада отримав передачу від Пасіенсії й з середньої дистанції пробив у лівий нижній кут. 3:1! Греки капітулювали, а франкфуртці зупинилися саме на цьому голі. Айнтрахт очолює групу D.

У паралельному матчі Локомотив намагався здобути першу перемогу в групі, приймаючи у рідних стінах Галатасарай. Фатіх Терім залишив у запасі одразу трьох лідерів атаки (Актюркоглу, Моруцана та Дервішоглу), однак навіть у грі з ослабленим складом турків "залізничники" нічого цікавого не вигадали. Найбільш крутий епізод стався ще до початку зустрічі, коли на стадіоні у Москві замість стартового складу стамбульців показали основу Баварії.

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В другому таймі Галатасарай захопив ініціативу й організував кілька небезпечних моментів, однак ударам Бариша Їлмаза та Раяна Бабела трішечки забракло точності, а постріли Нельсона та свіжого Актюркоглу парирував Гільєрме. Зрештою, на 82-й хвилині заміни Фатіїха Теріма принесли успіх – Моруцан вирізав класну передачу на Актюркоглу, а той впевнено переграв голкіпера. 0:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Наполі провалив стартові два тури у Лізі Європи, розписавши нічию з Лестером і програвши Спартаку. Як наслідок, команда опустилася на останню позицію, тож у домашньому матчі з Легією італійців влаштовувала тільки перемога. Підопічні Лучано Спалетті у першому таймі тиснули на ворота поляків, завдавши втричі більше ударів і змарнувавши мінімум чотири гольових нагоди, однак забити так і не вдалося. Відпочивати команди відправились за нулів на табло.

В другому таймі зміст гри не змінювався. Голкіпер гостей творив дива, Інсіньє та компанія марнували моменти, а Легія в одній з контратак ледь не відкрила рахунок – Емрелі влучив у стійку! Втім, кадровий потенціал господарів врятував Наполі. Лучано Спалетті на 72-й хвилині випустив Політано, а вже на 76-й він асистував Інсіньє при голі у ворота Мішти. 1:0! Ще за чотири хвилини Інсіньє та Осімхен вдвох розірвали оборону поляків, закотивши другий м'яч, а крапку в протистоянні поставив свіжий Політано – 90+5. Наполі громить Легію.

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