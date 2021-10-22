Неаполитанцы, которые после двух туров набрали лишь одно очко, превосходили польскую команду на протяжении всего матча. Правда, и Легия могла забить – в одном из эпизодов команду Спаллетти спасла штанга.

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Открыть счет хозяева смогли лишь на 76-й минуте. Инсинье классным ударом с ходу расстрелял сетку ворот Легии. Тут же на поле появился хавбек сборной Украины Игорь Харатин, но Наполи своего уже не отдал. Сначала Осимхен завершил быструю атаку хозяев, воспользовавшись пасом Инсинье, а точку отличным дальним ударом поставил Политан.

3:0 – Наполи одержал первую победу в групповом турнире ЛЕ и поднялся на второе место, имея 4 очка. Легия по-прежнему лидирует – 6 пунктов.

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