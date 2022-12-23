Розкішне покарання поплічників росіян визнане найкращим голом ЧС-2022
Зірка збірної Бразилії Рішарлісон отримав втішне визнання за підсумками невдалого для його команди Мундіалю.
Після завершення чемпіонату світу 2022 року ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого автора гола. Вболівальники вже зробили свій вибір.
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Найефектнішим обрали постріл Рішарлісона у матчі першого туру проти Сербії. Розкішний удар у падінні через себе встановив остаточний рахунок на табло – поплічники росіян поступились 0:2.
Для Бразилії ЧС-2022 завершився на стадії чвертьфіналу. "Селесао" поступились Хорватії у серії післяматчевих пенальті (1:1, пен. 2:4).
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