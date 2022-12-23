Зірка збірної Бразилії Рішарлісон отримав втішне визнання за підсумками невдалого для його команди Мундіалю.

Після завершення чемпіонату світу 2022 року ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого автора гола. Вболівальники вже зробили свій вибір.

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Найефектнішим обрали постріл Рішарлісона у матчі першого туру проти Сербії. Розкішний удар у падінні через себе встановив остаточний рахунок на табло – поплічники росіян поступились 0:2.

Voted by you and only you:



@richarlison97's bicycle kick is one for the books and your Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022

Для Бразилії ЧС-2022 завершився на стадії чвертьфіналу. "Селесао" поступились Хорватії у серії післяматчевих пенальті (1:1, пен. 2:4).

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