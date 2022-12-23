Звезда сборной Бразилии Ришарлисон получил утешительное признание по итогам неудачного для его команды Мундиаля.

После завершения чемпионата мира 2022 года ФИФА объявила претендентов на звание лучшего автора гола. Болельщики уже сделали свой выбор.

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Самым эффектным выбрали выстрел Ришарлисона в матче первого тура против Сербии. Роскошный удар в падении через себя установил окончательный счет на табло – приспешники россиян уступили 0:2.

Для Бразилии ЧМ-2022 завершился на стадии четвертьфинала. "Селесао" уступили Хорватии в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 2:4).

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