Під час фінальної церемонії нагородження емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані накинув на плечі капітана збірної Аргентини чорний бишт – традиційний арабський плащ, який чоловіки носять поверх туніки. Цей подарунок неабияк зацікавив Ахмеда Аль Барвані, юриста та колишнього члена парламенту Омана.

"Від імені султанату Оман вітаю вас із перемогою на чемпіонаті світу з футболу в Катарі 2022 року… Цей арабський бишт – символ благородності та мудрості. Я пропоную вам 1 мільйон доларів за цей бишт", – написав Аль Барвані у Twitter. Пізніше оманець пояснив, чому так високо оцінює сувенір Мессі.

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"Я був на стадіоні і дивився наживо момент, коли емір Катару дав Мессі бишт. Цей момент показав світові, що ми тут. Це наша культура, будь ласка, добре запам'ятайте це. Бишт – це символ багатьох речей, включаючи мудрість, відвагу, чесність, щедрість та щирість. І найголовніше – він говорить про те, хто ми є.

Якщо мені вдасться домовитися з паном Мессі, то цей бишт ніхто не буде носити просто так. Його будуть показувати народу, щоб відзначити цей момент гордості, допомогти нам пережити його ще раз. А також нагадати нам, що ми можемо зробити все", – заявив Аль Барвані у коментарі The National.

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