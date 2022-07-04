"Більше, ніж просто чудовий гравець. Більше, ніж просто товариш по команді. Лідер на полі та поза ним.

Фернандінью офіційно повернувся в Атлетіко Паранаенсе, де грає колишній гравець збірної України

З першого дня в Манчестер Сіті ти допомагав мені почуватися тут, як удома. Я міг би днями говорити про тебе лише хороше... Мені так пощастило, що я ділив з тобою роздягальню протягом цих років. Я багато чому навчився у тебе і точно розкажу своїм онукам, що у моїй кар’єрі був такий партнер по команді, як Фернандінью!

Бажаю тобі всього найкращого протягом всього твого життя, тому що ти цього вартий. Я люблю тебе, брате", – написав Зінченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 37-річний Фернандінью після завершення контракту покинув Ман Сіті і підписав дворічну угоду з Атлетіко Паранаенсе.

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