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Розгромна перемога хлопців Вернидуба та фантастичний гол у відеоогляді матчу Шахтар С – Белшина

22 травня 23:12 268 Читать на русском
Розгромна перемога хлопців Вернидуба та фантастичний гол у відеоогляді матчу Шахтар С – Белшина
Шахтар Солігорськ – Белшина – 4:0 – відео голів

Шахтар Солігорськ обіграв Белшину в 10-му турі чемпіонату Білорусі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 10 тур

Шахтар Солігорськ – Белшина – 4:0

Голи: Бєгунов, 21, Подстрєлов, 77, 81, Бодул, 88

Команда Юрія Вернидуба домінувала протягом усього матчу і заслужено перемогла аутсайдера першості. Найбільший внесок у фінальний результат зробив Подстрєлов, оформивши дубль.

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Після цієї перемоги Шахтар набрав 18 очок та піднявся на 3 місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі – відстань до лідера складає лише 4 очки. У Белшини залишилося 3 пункти та остання позиція.

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Теги
Білорусь Белшина Українці за кордоном Світ Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Відеоновини
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