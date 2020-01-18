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Рассмотрение дела Беседина перенесено на 27 февраля, – Бурбас

18 января 07:30 174 Читати українською
Рассмотрение дела Беседина перенесено на 27 февраля, – Бурбас
Артем Беседин / фото: ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Артем Беседин узнает решение антидопингового центра в конце зимы.

"Рассмотрение дела по Беседину перенесено на 27 февраля. В УЕФА и антидопинговом центре взяли время на сбор дополнительных материалов, самому игроку продолжили временное отстранение от футбола до 60-ти дней", – отметил Бурбас в своем твиттере.

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Напомним, Беседину грозит дисквалификация на 4 года за провал допинг-теста после матча 5-го тура Лиги Европы против Мальме. УЕФА отстранил Беседина от любой футбольной активности в месяц, включая тренировки в клубе. Пока нет никакой официальной информации о запрещенных веществах, в употреблении которых обвиняют 23-летнего форварда.

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Динамо Киев Динамо Киев УЕФА Допинг Артем Беседин Артем Беседин
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