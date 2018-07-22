Ройс публично объявил, где продолжит карьеру

Капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс признался, что хочет играть только в составе "шмелей".

"Когда тебе 28-29 лет, ты всегда думаешь о будущем и понимаешь, что вскоре можешь подписать последний большой контракт в своей карьере. В такие моменты необходимо решить, чего ты хочешь.

Ярмоленко: Решение Боруссии продать меня выглядело неожиданным и странным

Узнать новую культуру, попробовать свои силы в новом чемпионате, начать разговаривать на другом языке? Что необходимо для того, чтобы ты был счастлив?

Обдумав все эти вопросы, я всегда приходил к выводу, что хочу оставаться в Дортмунде. Я вижу потенциал клуба, я верю в него. Считаю, что мы можем сделать эволюцию команды, вывести ее на новый уровень", – цитирует Ройса ESPN.

Отметим, недавно Ройс продлил контракт с Боруссией до 2023 года.

Ройс прокомментировал назначение Фавра на пост главного тренера Боруссии Д