Ярмоленко: Рішення Борусії продати мене виглядало неочікуваним і дивним

Новачок англійського Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився враженнями від того, що дортмундська Борусія вирішила його продати.

"Все якось швидко відбулося, хоча довелося помандрувати. Прилетів до Дортмунд, потім вилетів до Швейцарії, де Вест Хем проводить збори, а вже звідти – до Франції. Тут потрібно було залагодити формальності, пов'язані з моєю британською візою...

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Хочеться вже десь зупинитися. Видихнути і приступити до підготовки до сезону. Коли під час всіх моїх подорожей випадала можливість зайти в тренажерний зал десь в готелі, я був просто щасливий. Хоча два тижні перед виходом з відпустки нормально готувався, тому проблем з тим, щоб набрати форму, думаю, не виникне. Сподіваюся, в п'ятницю почну тренуватися з новою командою.

Взагалі-то, мій продаж – це нормальна ситуація в футболі. Просто до мене ці рішення дійшли безпосередньо перед початком зборів, тому було дійсно трохи несподівано і дивно. Але я поставився до цього з розумінням – клуб має на це право. Добре, що тут же з'явився Вест Хем, відразу погодився заплатити за мене ту суму, яку запросили в Дортмунді. Дізнавшись про те, що в Боруссії на мене не розраховують, я із задоволенням прийняв запрошення англійського колективу", – розповів Ярмоленко в інтерв'ю порталу Команда 1.

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