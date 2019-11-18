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Рой Кін розкритикував зіркового партнера Ярмоленка, якого хоче Манчестер Юнайтед

09:53 381 Читать на русском
Рой Кін розкритикував зіркового партнера Ярмоленка, якого хоче Манчестер Юнайтед
Деклан Райс / Фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін піддав нищівній критиці півзахисника Вест Хема Деклана Райса.

"Якщо подумати, у Райса багато аспектів, в яких йому необхідно додати. В останні місяці його дуже хвалили, але мені довелося попрацювати з ним у збірній Ірландії. З чого б мені почати? Він недостатньо стабільний у позиційній грі, не тримає своїх гравців, недбалий при володінні м'ячем. Я можу продовжувати. Він один з тих футболістів, яких в якийсь момент всі обожнюють, але які потім не показують стабільності у своїх клубах", – цитує Кіна видання Goal.com.

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Нагадаємо, Райс народився у Англії, але має ірландське коріння та виступав за збірні Ірландії різних вікових категорій, а також провів 3 матчі за головну команду у товариських матчах. Однак нещодавно ФІФА дозволила Райсу грати за збірну Англії, зважаючи на неофіційний статус цих зустрічей.

Головним претендентом на молодого англійця, який нещодавно підписав новий контракт з Вест Хемом, називають Манчестер Юнайтед. Також у списку зацікавлених фігурують Манчестер Сіті, Челсі та мадридський Реал. Боси лондонського клубу готові відпустити молоду зірку не менше ніж за 100 млн фунтів стерлінгів, тож цей трансфер може стати рекордним в історії британського футболу.

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Ірландія Ірландія Англія Деклан Райс Деклан Райс Рой Кін Рой Кін Вест Хем Вест Хем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Англія
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