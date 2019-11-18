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Рой Кин раскритиковал звездного партнера Ярмоленко, которого хочет Манчестер Юнайтед

09:53 92 Читати українською
Рой Кин раскритиковал звездного партнера Ярмоленко, которого хочет Манчестер Юнайтед
Деклан Райс / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин подверг сокрушительной критике полузащитника Вест Хэма Деклана Райса.

"Если подумать, у Райса много аспектов, в которых ему необходимо прибавить. В последние месяцы его сильно хвалили, но мне довелось поработать с ним в сборной Ирландии. С чего бы мне начать? Он недостаточно стабилен в позиционной игре, не держит своих игроков, небрежен при владении мячом. Я могу продолжать. Он один из тех футболистов, которых в какой-то момент все обожают, но которые затем не показывают стабильности в своих клубах", – цитирует Кина издание Goal.com.

Манчестер Юнайтед продолжает охоту на Райса – звездный партнер Ярмоленко может оказаться на Олд Траффорд уже зимой

Напомним, Райс родился в Англии, но имеет ирландские корни и выступал за сборные Ирландии различных возрастов, а также провел 3 матча за главную команду в товарищеских матчах. Однако недавно ФИФА разрешила Райсу играть за сборную Англии, несмотря на неофициальный статус этих встреч.

Главным претендентом на молодого англичанина, который недавно подписал новый контракт с Вест Хэмом, называют Манчестер Юнайтед. Также в списке заинтересованных фигурируют Манчестер Сити, Челси и мадридский Реал. Боссы лондонского клуба готовы отпустить молодую звезду не менее чем за 100 млн фунтов стерлингов, поэтому этот трансфер может стать рекордным в истории британского футбола.

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