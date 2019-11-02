Манчестер Юнайтед продовжує полювання на Райса – зірковий партнер Ярмоленка може опинитись на Олд Траффорд вже взимку

Хавбек Вест Хема Деклан Райс залишається одним з пріоритетних варіантів підсилення для півзахисту Манчестер Юнайтед.

Керівництво манкуніанців продовжить боротися за ключового хавбека "молотків", інформує Goal.

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За останній рік середня ланка Манчестер Юнайтед зазнала двох втрат – Феллаїні взимку поїхав підкорювати Китай, а влітку Андер Еррера приєднався до ПСЖ на правах вільного агента. Також існує ризик відходу Неманьї Матіча та Поля Погба, і Сульшер може опинитися перед загрозою кадрового дефіциту у півзахисті. Саме тому Райс стане однією з головних цілей для Манчестер Юнайтед.

Англійський гранд готовий виділити 80 млн фунтів на підписання хавбека Вест Хема вже під час зимового вікна, однак існує імовірність, що трансфер доведеться відкласти на літо – Мануель Пеллегріні не захоче відпускати важливого гравця своєї команди посеред сезону.

До слова, Райс виходив у основі на кожен матч Вест Хема у поточному сезоні АПЛ. Також зірковий партнер Андрія Ярмоленка стабільно отримує виклики у національну збірну Англії.

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