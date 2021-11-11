В рамках поєдинку 5-го туру відбору до чемпіонату Європи-2023 молодіжні збірні Північної Македонії та України переможця не виявили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Українська молодіжка непогано проходить кваліфікацію до Євро-2023 U-21, вигравши три матчі з чотирьох (лишень французи виявились нам не по зубах) і вирвавшись на другу позицію в групі Н. В разі виїзної перемоги над Північною Македонією U-21 підопічні Руслана Ротаня відірвалися б від переслідувачів на 7 очок, а у випадку осічки Франції у зустрічі з Вірменією можна було б навіть повернутись на першу сходинку.

Мудрик оцінив шанси молодіжної збірної України пробитись на Євро-2023

Тренерський штаб нашої збірної на такий важливий поєдинок виставив максимально сильний склад – на поле вийшли всі лідери атаки й півзахисту, дискваліфікованого центрбека Таловєрова замінив Сирота (його випросили у Олександра Петракова), а у воротах розташувався Трубін. Усі виконавці були представниками основної обойми клубів УПЛ. Такої потужної основи у відборі до Євро-2023 U-21 українська молодіжка ще не збирала.

Північна Македонія виявилась відверто слабким суперником. У господарів за весь перший тайм не пройшло жодного удару по воротах – і навіть цікавих атак балканці не проводили. Футбол настільки низької якості важко буде знайти навіть у нашій Першій лізі. Трубін відверто нудьгував. Лишень у фолах цей колектив виявився кращим, заробивши три жовтих картки до перерви за дуже грубу гру.

Втім, Україна на тлі такого опонента виглядала не набагато краще. В перші 20 хвилин наші гравці навіть не могли нормально м'яч втримати, допускаючи значну кількість дрібних помилок при володінні. Темп перепасовок був низьким, а хороших підходів до чужих воріт не виникало.

В другій половині першого тайму Україна U-21 налагодила контроль і почала проводити небезпечні моменти. Так, на 25-й хвилині Мудрик зі штрафного метрів з 25-ти пробив повз ліву стійку, а на 29-й він же отримав проникний пас від Криськіва й вистрілив з лівого кута воротарського – поперечина врятувала Північну Македонію! Ще одну комбінацію з прострілом на 34-й хвилині Мудрик запоров невдалим замиканням з близької відстані. Зрештою, на 42-й "синьо-жовті" дотиснули господарів: Мудрик виконав подачу з кутового, а Сирота замкнув головою – 0:1!

Відпочивати команди відправились за справедливої переваги українців в рахунку. Другий же тайм насторожив від самого початку – господарі увімкнули агресивний пресинг, накриваючи підопічних Руслана Ротаня на прийомі м'яча й нав'язуючи велику кількість єдиноборств. Після одного з відбирань у центрі поля господарі завдали перший удар по воротах (Гроздановскі з-за меж штрафного пробив дуже неточно).

Наша молодіжка допускала дрібні помилки, а на 58-й хвилині українці помилилися по-великому: поперечну передачу низом з правого флангу в район нашого штрафного перехопив Гроздановскі, який, вийшов віч-на-віч з Трубіним. Томче легко переграв Анатолія. 1:1.

Наступні 10 хвилин виявились найгіршими для збірної України U-21, хоча північні македонці практично нічого на полі й не робили. Досить швидко вони припинили пресингувати, сівши на власну половину, однак "синьо-жовті" допускали занадто велику кількість втрат м'яча. Моментів не виникало – був лишень постріл Криськіва з перспективної позиції значно вище воріт.

Стривожений Руслан Ротань на 70-й хвилині вирішив освіжити гру потрійною заміною, випустивши Очеретька, Ваната й Желізка замість В'юнника, Криськіва й Назаренка. Цей хід на деякий час покращив ситуацію. Украна відновила якісний контроль м'яча й почала проводити затяжні позиційні атаки – втім, жодну з них не вдавалося довести до бодай якогось моменту.

Македонці ж, оперативно парирувавши заміни Ротаня, не сильно змінили загальний зміст зустрічі, але контратак у господарів стало більше. На 78-й вони могли навіть другий гол у наші ворота забити внаслідок закидання від Ілієвскі на дальню стійку, де неприкритим залишили Рамадані – на щастя, з гострого кута він пробив паралельно воротам, а Батагов виніс м'яч. На 80-й з дистанції пробивав Станковскі (зависоко), а Фазлагіч на 81-й замикав подачу зі стандарту. Гострота цих епізодів була мізерною, але Україна не мала й такого. Згадати можна тільки дуже неточний удар Мудрика метрів з 20-ти.

На ендшпіль зустрічі Руслан Ротань кинув Алефіренка й Михайленка. "Синьо-жовті" нарешті притиснули Північну Македонію U-21, але конвертація активності у моменти була практично нульовою. Аж у компенсований час українці отримали нагоду врятувати перемогу внаслідок крутої комбінації у штрафному – в її завершенні Бондаренко замкнув простріл Вівчаренка. Поперечина врятувала господарів!

У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Україна збільшила відрив від конкурентів на дистанцію у чотири очки, залишившись на другій позиції з 10 заліковими балами.

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