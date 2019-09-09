Ротань: Покоління 10-річної давнини було розбещене грошима, зараз молоді гравці голодні до перемог

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань розповів про особливості роботи з молодими гравцями.

"У молодого гравця психологія виходить на перший план, а не фізичний стан. Йому потрібна довіра. В цьому аспекті нам потрібно розмовляти з ними, працювати. Ми бачимо їхній потенціал, хочемо його розкрити.

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Зараз молоді футболісти отримують більше ігрової практики, ніж у наш час. Але давайте тверезо поглянемо: у кого з молодих є постійне місце в основі? На пальцях однієї руки можна перерахувати. Так, молодий, хороший, але твердого місця в основі не має.

Це проблеми футболістів і психології. Головне, сприймати те, що від них вимагають тренери в клубах і збірній. Покоління 10-річної давнини було розбещене фінансами. Це зіграло роль в подальшій кар'єрі. Сьогодні гравці голодні, працюють і не дивляться на гроші.

Зараз важливо відіграти матч в основному складі і потім сфотографуватися в Instagram. Кожне покоління талановите по-своєму. Сьогодні молодим в певному сенсі легше, менше легіонерів, вони не відбирають місце в складі. У них більше шансів зіграти, але при цьому є життєві труднощі", – поділився Ротань в ефірі Профутбол.

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