Ротань: Поколение 10-летней давности было разбаловано деньгами, сейчас молодые игроки голодны до побед

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал об особенностях работы с молодыми игроками.

"У молодого игрока психология выходит на первый план, а не физическое состояние. Ему нужно доверие. В этом аспекте нам нужно разговаривать с ними, работать. Мы видим их потенциал, хотим его раскрыть.

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Сейчас молодые футболисты получают больше игровой практики, чем в наше время. Но давайте трезво посмотрим: у кого из молодых есть постоянное место в основе? На пальцах одной руки можно пересчитать. Да, молодой, хороший, но твердого места в основе нет.

Это проблемы футболистов и психологии. Главное, воспринимать то, что от них требуют тренеры в клубах и сборной. Поколение 10-летней давности было разбаловано финансами. Это сыграло роль в дальнейшей карьере. Сегодня игроки голодны, работают и не смотрят на деньги.

Сейчас важно сыграть матч в основном составе и затем сфотографироваться в Instagram. Каждое поколение талантливо по-своему. Сегодня молодым в определенном смысле легче, меньше легионеров, они не отбирают место в составе. У них больше шансов сыграть, но при этом есть жизненные трудности", – поделился Ротань в эфире Профутбол.

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