Ротань перед матчем проти Данії U-21 пояснив, у чому молодіжна збірна України сильніша за лідера своєї групи

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився очікуваннями від майбутнього матчу відбору на Євро-2021 (U-21) проти команди Данії.

"Данія – найкраща команда нашої групи зараз, вона підтверджує це своєю грою. У всіх трьох матчах вона перемогла заслужено. Хороший суперник для нас.

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Я впевнений, що ми покажемо проти Данії свою найкращу гру. Упевнений у кожному своєму гравцеві. За майстерністю молодіжна збірна України краща за Данію", – заявив Ротань в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, у відборі до Євро-2021 молодіжна збірна України поступилася Румунії та Фінляндії, а також обіграла Мальту. Українці наразі посідають 4 місце у своїй групі, поступаючись Данії, Фінляндії та Румунії. 15-го листопада у Львові команда Ротаня зіграє проти Данії, а 19-го проведе виїзний товариський матч проти Азербайджану.

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