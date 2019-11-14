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Ротань перед матчем против Дании U-21 объяснил, в чем молодежная сборная Украины сильнее лидера своей группы

08:26 69 Читати українською
Ротань перед матчем против Дании U-21 объяснил, в чем молодежная сборная Украины сильнее лидера своей группы
Руслан Ротань / фото: УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на Евро-2021 (U-21) против команды Дании.

 

"Дания – лучшая команда нашей группы сейчас, она подтверждает это своей игрой. Во всех трех матчах она победила заслуженно. Хороший соперник для нас.

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Я уверен, что мы покажем против Дании свою лучшую игру. Уверен в каждом своем игроке. По мастерству молодежная сборная Украины лучше Дании", – заявил Ротань в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, в отборе к Евро-2021 молодежная сборная Украины уступила Румынии и Финляндии, а также обыграла Мальту. Украинцы пока занимают 4 место в своей группе, уступая Дании, Финляндии и Румынии. 15 ноября во Львове команда Ротаня сыграет против Дании, а 19-го проведет выездной товарищеский матч против Азербайджана.

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