Українська асоціація футболу на своїй офіційній сторінці опублікувала відеоролик, у якому тренери збірної України різних вікових груп читали вірш Тараса Шевченка.

Зінченко може пропустити стартові матчі кваліфікації на ЧС-2022 – Гвардіола не хоче відпускати гравців Ман Сіті у збірні

Серед інших шану українському поету віддали: Сергій Нагорняк (головний тренер юнацької збірної U-17), Володимир Єзерський (головний тренер юнацької збірної U-19), Руслан Ротань (головний тренер молодіжної збірної U-21), Василь Кардаш (тренер молодіжної збірної U-21) та Олександр Мелащенко (тренер молодіжної збірної U-21). Приємно вразили і два асистенти головного тренера збірної України – Андреа Малдера та Андреа Адзалін – які також долучились до декламування рядків з "Кобзаря".

Шевченко оголосив список гравців на перші матчі кваліфікації ЧС-2022 – без Буяльського, дебютант та велике повернення