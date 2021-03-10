Ротань объявил список игроков сборной Украины U-21 на международный турнир в Турции – Супряга получил новый шанс
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определился с заявкой на Antalya Cup 2021.
Сборная Украины U-21 отправится в Турцию в составе 26 игроков на турнир Antalya Cup 2021, сообщает официальный сайт УАФ.
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Голкиперы: Турбаевский, Зновенко, Чекотун.
Захисники: Бражко, Вивчаренко, Семилет, Драмбаев, Снурицын, Таловеров.
Полузащитники: Батагов, Назаренко, Ярмолюк, Кащук, Бондаренко, Очеретько, Мудрик, Судаков, Алефиренко, Билошевский, Сич, Брагару, Желизко.
Нападающие: Супряга, Вьюнник, Исаенко, Кухаревич.
Добавим, что соперниками Украины станут Болгария (24 марта, начало в 16:00), Узбекистан (27 марта, начало в 16:00) и Словакия (29 марта, начало в 18:00).
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