Ротань объявил состав молодежной сборной Украины на матчи против Дании и Азербайджана

Главный тренер сборной Украины U-21 обнародовал фамилии 24-х футболистов, вызванных на предстоящие матчи.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала заявку сборной Украины U-21 на матчи против Дании и Азербайджана, которые состоятся 15 и 19 ноября соответственно. Отборочный поединок Евро-2021 с датчанами украинцы сыграют во Львове, а на товарищескую игру против азербайджанцев полетят в Баку. Для подготовки к этим играм Руслан Ротань пригласил 24-х футболистов.

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Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба – Динамо), Олег Билык (Александрия).

Защитники: Денис Попов (Динамо), Валерий Бондарь (Шахтер), Ефим Конопля (Десна), Евгений Чеберко (Зоря), Владислав Бабогло, Тимур Стецков (оба – Александрия), Виктор Корниенко, Алексей Быков (оба – Мариуполь), Богдан Милованов (Спортинг-В, Испания), Роман Вантух (Олимпик).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба – Динамо), Богдан Леднев (Зоря), Евгений Смирный (Колос), Максим Чех, Дмитрий Топалов, Владислав Вакула (все – Мариуполь), Ахмед Алибеков (Слован), Сергей Булеца (СК Днепр-1).

Нападающие: Владислав Супряга (СК Днепр-1), Назарий Русин (Зоря).

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