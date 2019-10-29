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Ротань: Молодіжна збірна України на правильному шляху – результат скоро прийде

17:00 15 Читать на русском
Ротань: Молодіжна збірна України на правильному шляху – результат скоро прийде
Руслан Ротань / УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань переконаний, що його команда вже в наближчих матчах буде показувати кращі результати, ніж на старті відбору до Євро-2021.

"Відступати нікуди, але я б не став нагнітати обстановку. Нехай хлопці відповідають тільки за свою гру – за результат я сам відповім. Ми вибрали не простий шлях, будуємо команду, яка гратиме в сучасний футбол. Приблизно так, як і наша національна збірна. Не все поки виходить, але зі свого шляху ми не зійдемо.

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У молодіжці важко підготувати гравців для першої команди країни – це роблять в клубах. Але там можна прищеплювати їм принципи і вимоги Андрія Шевченка, і у нас це виходить. Результатом, звичайно, похвалитися важко, але він прийде.

Важливо, що ми на правильному шляху по грі, по її структурі. Коли всі ці речі присутні, то і перемоги будуть", – цитує Ротаня zbirna.com.

Нагадаємо, у відборі до Євро-2021 молодіжна збірна України поступилася Румунії та Фінляндії, а також обіграла Мальту. Команда Ротаня наразі посідає 4 місце у своїй групі, поступаючись Данії, Фінляндії та Румунії. 15 листопада молодіжна збірна України зіграє домашній матч проти Данії.

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Руслан Ротань Руслан Ротань Збірна України Україна U-21 Україна U-21
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