Ротань не віддав Динамо перевагу над Ворсклою у фіналі Кубка України

Тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився очікуваннями від цьогорічного фіналу Кубка між Динамо та Ворсклою.

"Динамо – більш досвідчена команда, але недарма кажуть, що кубкові матчі зовсім інші за своєю напругою. Для мене і Динамо, і Ворскла – не чужі.

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У столичному клубі я провів частину своєї кар'єри, вигравав трофеї. А в Полтаві я народився, за Ворсклу виступав мій батько. Тому мені важко віддати комусь перевагу. Буду вболівати за видовищний футбол, а перемогу нехай святкує найсильніший", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

До слова, фінал Кубка України відбудеться вже найближчої середи, 8 липня. Динамо та Ворскла розпочнуть матч о 21:30.

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