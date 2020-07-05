Ротань не отдал Динамо превосходство над Ворсклой в финале Кубка Украины

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от финала Кубка между Динамо и Ворсклой.

"Динамо – более опытная команда, но недаром говорят, что кубковые матчи совсем другие по своему напряжению. Для меня и Динамо, и Ворскла – не чужые.

Динамо – Ворскла: Миколенко готов сыграть в финале Кубка Украины

В столичном клубе я провел часть своей карьеры, выигрывал трофеи. А в Полтаве я родился, за Ворсклу выступал мой отец. Поэтому мне трудно отдать кому-то преимущество. Буду болеть за зрелищный футбол, а победу пусть празднует сильнейший", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

К слову, финал Кубка Украины состоится уже в ближайшую среду, 8 июля. Динамо и Ворскла начнут матч в 21:30.

"Шахтер мог забить 10", или Момент, когда слова закончились: сокрушительная реакция на крах Динамо и призрак Блохина