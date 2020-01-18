Ротань назвав найголовнішого "каблука" у Дніпрі

Колишній півзахисник Дніпра Руслан Ротань розповів, кого з екс-одноклубників найбільше контролювала друга половинка.

"Хто був найголовнішим "каблуком" в Дніпрі? Бойко, напевне. Так, думаю саме він. Ми з нього жартували часто через це. Він часто з нами сидів, але ми труїли, ніби дружина його не відпускає", – зазначив Ротань в програмі ТРЕНДЕЦЬ на YouTube.

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Нагадаємо, Руслан виступав у складі Дніпра з 2003 по 2005 та з 2008 по 2017 роки, погравши з Денисом Бойком у 2014-2016 рр.

Після завершення ігрової кар'єри Ротань очолив збірну України U-21, проте результати не надто вдалі: 3 пункти в активі після 4 турів та четверта сходинка у відбірковій групі до Євро-2021.

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