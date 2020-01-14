Ротань пояснив, чому проведення матчу збірної України U-21 у Львові піде на користь гравцям

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань прокоментував рішення провести важливий матч відбору до Євро-2021 проти Північної Ірландії на Арені Львів.

"З великим задоволенням ставлюсь до Львова, їхніх уболівальників. Там хороші умови для проведення матчу. Тільки підтримую цю ініціативу.

Україна U-21 проведе важливий поєдинок відбору до Євро-2021 у Львові

Як показав матч із Данією, підтримка була божевільною. Якщо молодіжна збірна буде збирати таку аудиторію на кожен матч, наші гравці будуть рости, бачачи, для кого грають. Це дуже важливий крок", – поділився Ротань у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, наразі молодіжна збірна України посідає 4 місце у своїй відбірковій групі до Євро-2021 з 3 пунктами в активі. Команда Ротаня в чотирьох матчах зазнала трьох поразок і здобула одну перемогу. Лідери групи, Данія та Румунія, які провели на один матч більше, мають у своєму активі 15 та 10 очок відповідно.

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