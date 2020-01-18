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Ротань назвал самого главного "каблука" в Днепре

18 января 17:20 367 Читати українською
Ротань назвал самого главного "каблука" в Днепре
Игроки Днепра / фото: ФК Днепр

Бывший полузащитник Днепра Руслан Ротань рассказал, кого из экс-одноклубников больше контролировала вторая половинка.

"Кто был самым главным "каблуком" в Днепре? Бойко, наверное. Да, думаю именно он. Мы над ним шутили часто по этому поводу. Он часто с нами сидел, но мы травили, что жена его не отпускает", – отметил Ротань в программе ТРЕНДЕЦЬ на YouTube.

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Напомним, Руслан выступал в составе Днепра с 2003 по 2005 и с 2008 по 2017 годы, поиграв с Денисом Бойко в 2014-2016 гг.

После завершения игровой карьеры Ротань возглавил сборную Украины U-21, однако результаты не слишком удачные: 3 пункта в активе после 4 туров и четвертое место в группе в отборочной группе к Евро-2021.

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Денис Бойко Денис Бойко Днепр Днепр Руслан Ротань Руслан Ротань
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