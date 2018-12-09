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Ротань: Буде честь і хвала хлопцям, якщо Олімпік гідно вийде з важкої ситуації

17:50 235 Читать на русском
Ротань: Буде честь і хвала хлопцям, якщо Олімпік гідно вийде з важкої ситуації
Руслан Ротань / ФК Олімпік

Асистент головного тренера Олімпіка Руслан Ротань прокоментував нічию з Десною (1:1) у рамках 18 туру УПЛ.

"Ми знали, що гра буде важкою. Знали, що Десна хороша команда, яка добре організована. Ми наголошували, що вони добре грають на стандартах і, на жаль, саме стандарти зіпсували нашу загальну картину сьогоднішнього матчу. Хлопцям можна сказати спасибі за самовіддачу.

Олімпік – Десна –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Часом дуже непогано виглядали, дуже непоганий був контроль м'яча, було видно бажання. Напевно, нам не вистачило більш агресивних дій біля воріт суперника. Коли ми опинялися в третій зоні, потрібно було бути агресивнішими. До тих моментів, які були, треба було більш зібрано підходити.

Нехай хлопці добре відпочинуть, відновляться, наберуться сил, і на зборах нам потрібно добре попрацювати, щоб в кожній грі досягати максимум. Необхідно це розуміти, тому що багато втратили. У нас іншого виходу немає. Буде честь і хвала хлопцям, якщо з цієї ситуації ми вийдемо гідно", – цитує Ротаня офіційний сайт Олімпіка.

Десна зіграла внічию з Олімпіком та вийшла на шосте місце​​​​​​​

Україна18 тур

Олімпік - Десна: Неділя 09 грудня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 1
Десна
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Теги
Олімпік - Десна Олімпік Олімпік Десна Десна Руслан Ротань Руслан Ротань
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