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Олімпік –​​​​​​​ Десна –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

17:22 68 Читать на русском
Олімпік –​​​​​​​ Десна –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Олімпік –​​​​​​​ Десна –​​​​​​​ 1:1 / ФК Олімпік

Олімпік та Десна у 18 турі УПЛ розписали мирову. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат України 2018/2019, 18-й тур

Олімпік – Десна – 1:1

Голи: Є. Пасіч, 60 – Д. Фаворов, 63

Десна зіграла внічию з Олімпіком та вийшла на шосте місце

Олімпік у заключному матчі 2018 року вдома приймав чернігівську Десну. Донеччанам було вкрай необхідно перемагати для збільшення шансів на боротьбу за верхню "шістку".

У другому таймі за великої кількості моментів з обох сторін першими відзначились "олімпійці". На 60-й хвилині Євген Пасіч блискучим ударом з краю штрафного вразив ворота чернігівців, але "сіверяни" вже за 3 хвилини зусиллями Дениса Фаворова відновили нічийний результат.

У підсумку, у видовищному матчі команди переможця не виявили. Десна вийшла на 6 місце, маючи 24 очки, Олімпік на 9 позиції з 19 пунктами.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна18 тур

Олімпік - Десна: Неділя 09 грудня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 1
Десна
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Олімпік Олімпік Десна Десна Олімпік - Десна Відеоновини
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