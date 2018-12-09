Десна зіграла внічию з Олімпіком та вийшла на шосте місце

У центральному недільному матчі 18-го туру УПЛ Олімпік та Десна розписали результативну нічию.

Чемпіонат України 2018/2019, 18-й тур

Олімпік – Десна – 1:1

Голи: Є. Пасіч, 60 – Д. Фаворов, 63

Битва за перше місце почалася досить динамічно, але в перші 15 хвилин нічого більш цікавого за дві пари братів на полі (Пасічів та Фаворових) не відбувалося. Перший реальний момент стався на 19-й, коли Філіппов закрутив у дальній нижній кут – м'яч пройшов повз штангу. Він же на 25-й пробивав головою над поперечиною, на що Олімпік відповів кількома швидкими атаками з неточними ударами. На 34-й хвилині вперед вже могли вийти донеччани, але спроба Кольцова закинути м'яч за комірець Пасту успіхом не увінчалася. Євген через кілька миттєвостей врятував після небезпечного пострілу Гая з правого краю, а на 42-й голкіпер витягнув складний удар Балашова з гострого кута. Втім, останнє слово у таймі залишилось за Десною – Денис Фаворов замкнув подачу з кутового на ближню штангу, але м'яч пролетів над каркасом воріт.

Олімпік – Десна – 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Друга половина гри не залишала Олімпіку варіантів – потрібно було йти за перемогою. Донеччани істотно насіли на штрафний Десни, кілька разів змушуючи суперника грати на відбій, а на 60-й хвилині таки вийшли уперед. Євген Пасіч відгукнувся на передачу Нємчанінова з лівого флангу та завдав класного обвідного удару – 1:0! Втім, вже через три хвилини Десна зрівняла рахунок: Денис Фаворов відкрився під подачу Картушова та головою забив перший гол Десни у цьому матчі – 1:1. Гравці Олімпіка після цього не здалися й організували кілька кутових та швидкісних випадів, однак гострі моменти почали з'являтися лише біля їх воріт: так, на 75-й хвилині удар Безбородька взяв Махновський, на 80-й лише вчасне повернення Цимбалюка зруйнувало швидку контру чернігівців, а на 83-й Філіппов у повній самотності просто дивом не замкнув подачу на дальню штангу.

До кінця матчу жодній з команд так і не вдалося відзначитися другим голом, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Десна завдяки ній набрала 24 очки та піднялася на шосте місце, де й проведе всю зимову паузу, а Олімпік з 19 набраними балами залишився дев'ятим.