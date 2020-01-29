Рьослер, який вибив Динамо з Ліги Європи, очолив останню команду Бундесліги

Шведський фахівець Уве Рьослер став новим головним тренером Фортуни Дюссельдорф.

Німецький клуб на своєму офіційному сайті оголосив про прихід колишнього наставника Мальме.

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Контракт Рьослера з Фортуною розрахований до 30 червня 2021 року. На тренерському містку команди він змінить Фрідгельма Функеля, який не зміг виправити погані результати останніх турів Бундесліги. Фортуна здобула лише одну перемогу в шести матчах і посідає останню сходинку турнірної таблиці. Від зони перехідних матчів дюссельдорфців відділяє два очки, від рятівного 15 місця – три.

У поточному сезоні Рьослер разом з Мальме здобув срібні медалі чемпіонату Швеції, який закінчився у листопаді. Також "небесно-блакитні" вийшли у плей-офф Ліги Європи, випередивши київське Динамо та Лугано у групі В (компанію шведам склав Копенгаген).

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