toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
КОБІ БРАЯНТ ДИНАМО - ДИНАМО БРЕСТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Герта підписала Тусара за 25 млн євро – хавбек залишиться у Ліоні до літа

19:50 234 Читать на русском
Герта підписала Тусара за 25 млн євро – хавбек залишиться у Ліоні до літа
Люка Тусар (зліва) / Сайт Герти

Півзахисник Ліона Люка Тусар продовжить кар'єру у чемпіонаті Німеччини.

Французький клуб на своєму офіційному сайті оголосив про перехід хавбека у Герту.

Ліон підсилився нападником Вільяреала

Сума трансферу склала 25 млн євро, подробиці особистого контракту не повідомляються. Берлінці погодилися залишити Тусара в Ліоні до літа на правах оренди. Нагадаємо, команда Руді Гарсії пробилася до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє проти Ювентуса.

Тусар провів 24 матчі за Ліон у сезоні 2019/20 і встиг відзначитися 2 голами та трьома асистами.

Неймар присвятив гол Кобі Браянту, фани Нанта вшанували Салу, хавбек Ліона зазнав жахливої травми: 21 тур Ліги 1

blog_ava
Жирона – Ов'єдо: надійний Лунін не раз врятував астурійців, став одним з найкращих у матчі та відсвяткував виїзну нічию
00:26
16469
Теги
Трансфери Ліон Ліон Герта Герта Франція Німеччина Люка Тусар Люка Тусар Трансфери Чемпіонату Німеччини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
14
хв
Борнмут
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук