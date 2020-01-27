Герта підписала Тусара за 25 млн євро – хавбек залишиться у Ліоні до літа

Півзахисник Ліона Люка Тусар продовжить кар'єру у чемпіонаті Німеччини.

Французький клуб на своєму офіційному сайті оголосив про перехід хавбека у Герту.

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Сума трансферу склала 25 млн євро, подробиці особистого контракту не повідомляються. Берлінці погодилися залишити Тусара в Ліоні до літа на правах оренди. Нагадаємо, команда Руді Гарсії пробилася до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє проти Ювентуса.

Тусар провів 24 матчі за Ліон у сезоні 2019/20 і встиг відзначитися 2 голами та трьома асистами.

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