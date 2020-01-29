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Реслер, который выбил Динамо из Лиги Европы, возглавил последнюю команду Бундеслиги

16:33 92 Читати українською
Реслер, который выбил Динамо из Лиги Европы, возглавил последнюю команду Бундеслиги
Уве Реслер / Сайт Фортуны Дюссельдорф

Шведский специалист Уве Реслер стал новым главным тренером Фортуны Дюссельдорф.

Немецкий клуб на своем официальном сайте объявил о переходе бывшего наставника Мальме.

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Контракт Реслера с Фортуной рассчитан до 30 июня 2021 года. На тренерском мостике команды он сменит Фридгельма Функеля, который не смог исправить плохие результаты последних туров Бундеслиги. Фортуна добыла лишь одну победу в шести матчах и занимает последнюю строчку турнирной таблицы. От зоны переходных матчей дюссельдорфцев отделяет два очка, от спасительного 15 места – три.

В текущем сезоне Реслер вместе с Мальме завоевал серебряные медали чемпионата Швеции, который закончился в ноябре. Также "небесно-голубые" вышли в плей-офф Лиги Европы, опередив киевское Динамо и Лугано в группе В (компанию шведам составил Копенгаген).

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