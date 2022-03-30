Рада ФІФА ратифікувала пункти свого рішення про ізоляцію російського футболу в межах, на які поширюється диктатура Путіна, повідомляє AS.

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Це означає, що організація остаточно затвердила свої ж рішення відсторонити усі російські команди від участі в змаганнях під егідою ФІФА. Окупанти зухвало намагалися оскаржити цю заборону в CAS, але закономірно були вкотре послані слідом за своїм військовим кораблем.

Нагадаємо, 24 лютого армія Росії розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони успішно протистоять хворим фантазіям Путіна та його рабів, а цивілізований світ тисне на окупантів санкціями.

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